Maskesiz otobüs şoförü kendisini uyaran yolcuya hakaret etti!

İstanbul'da meydana gelen olayda bir İETT otobüs şoförü, maske takmadığı için paniğe neden oldu. Şoförü otobüste bulunan kadın yolcu uyardı. İETT şoförü bunun üzerine kadın yolcuya hem hakaret etti hem de otobüsten zorla indirmek istedi.

ŞOFÖR, YOLCUNUN MASKE UYARISI ÜZERİNE "YÜRÜ GÜT İŞİNE" DEDİ

İddialara göre, bugün saat 15.10 sularında Sarıyer yönünden Beşiktaş’a yolculuk eden İETT otobüsünün maske takmayan şoförü paniğe neden oldu. Yolculardan bir kadının “maskenizi takar mısınız?” uyarısı üzerine "yürü git işine” diyerek cevap verdi.

YOLCUNUN ÜZERİNE YÜRÜYÜP BAĞIRDI

Yolcu kadın takması konusunda ısrar edince şoför aracı durdurup, kabininden çıkarak yolcunun üzerine doğru yürüyüp “bu otobüsten ineceksin" diye bağırdı. 3 kez otobüsü durduran şoför kadının inmesi için bağırdı.

"VİRÜS KORKUMUN YERİNİ DARP EDİLİRİM KORKUSU ALDI"

Yaşananları anlatan kadın, "Virüs korkumun yerini darp edilirim korkusu aldı." diye konuştu.

"AĞZINDAN TÜKÜRÜKLER SAÇARAK ÜSTÜME YÜRÜDÜ"

Kadın yolcu, "Ağzından tükürükler saçarak üstüme yürüyerek bana defalarca hakaretlerde bulundu. Beni otobüsten zorla indirmeye çalıştı. Her gün işe gidip geldiğim yol. Yarın bu otobüse nasıl bineceğimi düşünüyorum. Otobüsten ağlayarak indim. Maske takmak çok mu zor. Neden insanların sağlığını tehlikeye atalım ki. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Tüm ilgili makamlarda şikayet dosyası oluşturacağım” dedi.