Maskesiz şahıs polise terör estirdi: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz

İstanbul'un Tuzla ilçesinde polisin maske denetimi sırasında bir vatandaşla arasında geçen diyaloğu hayrete düşürdü.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cadde üzerinde maske denetimi yaptı. Ekipler maske takmayan kişilere idari para cezası keserken, bazı vatandaşlara duruma tepki gösterdi.

''BANA TEŞKİLATIN NUMARASINI GÖNDERİN''

Denetimler sırasında motorlu bir kuryeyi duran ekipler, maskesini takmayan şahıstan kimliğini istedi. Kimliğini vermemek için direten kurye ayrıca polis güçlük çıkardı. Gözaltına alınmak istenen kurye, telefonundan arama yaptığı kişiye, “Bana teşkilatın numarasını gönderin" ifadesi dikkat çekti. Motor sürücüsüne 900 TL idare para cezası uygulandı.

''MASKE İLE SİGARAYI NASIL İÇECEĞİM''

Bir başka vatandaş ise sigara içtiği için maskesini çenesinde taşıdığını ileri sürerek, “Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Maske ile sigarayı nasıl içeceğim. Bu benim sağlığımın sıkıntısı sizi ilgilendirmez” şekline konuşması dikkat çekti.