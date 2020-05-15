Maskesiz sokağa çıkma yasağına Kırklareli de dahil odu! İl sayısı 18'e yükseldi

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı topyekin bir savaş halinde olduğumuz bu günlerde ülke genelinde bir çok ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Bugün de Kırıkkale'de sokakta maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Böylelikle maskesiz sokağa çıkma yasağı olan il sayısı 18'e yükseldi.