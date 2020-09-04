Maskesiz yolcunun eylemi görenleri hayrete düşürdü!
Antalya'da halk otobüsüne şoför tarafından maskesiz olarak alınmayan yolcu, seyir halindeki otobüsün önüne geçip sileceklerini tutup eylem yaptı. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydolurken sosyal medyada paylaşılan o anlar ise vatandaşlar tarafından çokça izlendi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan olayda maskesiz yolcu sileceklerden tutunarak seyir halindeki otobüsün önünü kesti. Trafikteki başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan bu görüntülerde duran otobüs bir süre sonra hareket etmeye başlayınca eylem yapan kişi de sileceği kırarak aracın önünden çekildi. Yaşanan tehlikeli anlar sosyal medyada paylaşılırken çoğu izleyiciyi de bu anlarda kendini gülmekten alıkoyamadı.
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04 Eylül 2020 Cuma 14:02
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