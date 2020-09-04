Maskesiz yolcunun eylemi görenleri hayrete düşürdü!

Antalya'da halk otobüsüne şoför tarafından maskesiz olarak alınmayan yolcu, seyir halindeki otobüsün önüne geçip sileceklerini tutup eylem yaptı. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydolurken sosyal medyada paylaşılan o anlar ise vatandaşlar tarafından çokça izlendi.