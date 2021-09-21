Maskeyi bile düzenbazlık aracı haline getirdiler! Maskesine yerleştirdiği kamera ile sınava girdi!

Kırıkkale'de meydana gelen olayda, İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ehliyet sınavına giren S.A isimli bir kişi, hareketleriyle gözetmenin dikkatini çekti. S.A'dan şüphelenen gözetmen, maskesini çıkarmasını istedi. Daha sonra maskenin içerisinde kamera olduğunu gören gözetmen, durumu emniyet ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri S.A'nın üzerini aradı. Aramada tanışabilir Wifi ve alıcı cihazı bulunurken şahsın kulağına da casus kulaklık yerleştirdiği ortaya çıktı.

SORULARI GÖRÜP CEVAPLARI İLETİYORDU

S.A. ile birlikte ona yardım eden ve olayın ortaya çıkmasıyla birlikte aracıyla kentten kaçmak isteyen 40 yaşındaki H.K. isimli kişi de Kırşehir'de yakalanarak gözaltına alındı. H.K.'nin aracında yapılanan aramada ise içerisinde SIM kart olan alıcı, kulak içi kulaklık pili, 4 SIM kart muhafazası, cımbız, flash bellek ve cep telefonu bulundu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yapılan bu düzenekle birlikte H.K.'nin, sınava giren S.A.'nın maskesindeki kamera ile soruları gördüğü ve kendi cevapladığı soruları casus kulaklık yardımıyla sınavdaki kişiye ilettiği öğrenildi. Gözaltına alınan iki şüpheliler, emniyette işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.