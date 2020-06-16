Maskeyi kafasına takıp koronavirüs tavsiyesi veren kişi: "Virüsü kafama takmıyorum"

Dünyada koronavirüs salgını devam ederken Taksim'de turizm işletmecisi olan bir kişinin kafasında maske ile koronavirüs tavsiyesi vermesi görenleri hayrete düşürdü.