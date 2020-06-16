  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Maskeyi kafasına takıp koronavirüs tavsiyesi veren kişi: "Virüsü kafama takmıyorum"

Maskeyi kafasına takıp koronavirüs tavsiyesi veren kişi: "Virüsü kafama takmıyorum"

Dünyada koronavirüs salgını devam ederken Taksim'de turizm işletmecisi olan bir kişinin kafasında maske ile koronavirüs tavsiyesi vermesi görenleri hayrete düşürdü.

Bilim Kurulu Üyesi Özkan uyardı: ''İkinci bir pik noktası yaşayabiliriz''Bilim Kurulu Üyesi Özkan uyardı: ''İkinci bir pik noktası yaşayabiliriz''

56 ilde FETÖ'ye darbe! 167 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı56 ilde FETÖ'ye darbe! 167 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı

15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

İntihar eden kişiyi çekmek isteyen vatandaşlar, sosyal mesafeyi umursamadı!İntihar eden kişiyi çekmek isteyen vatandaşlar, sosyal mesafeyi umursamadı!

 

16 Haziran 2020 Salı 11:21

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Maskeyi kafasına takıp koronavirüs tavsiyesi veren kişi: "Virüsü kafama takmıyorum"
Maskeyi kafasına takıp koronavirüs tavsiyesi veren kişi: "Virüsü kafama takmıyorum"
56 ilde FETÖ'ye darbe! 167 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı
56 ilde FETÖ'ye darbe! 167 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı
15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
İntihar eden kişiyi çekmek isteyen vatandaşlar, sosyal mesafeyi umursamadı!
İntihar eden kişiyi çekmek isteyen vatandaşlar, sosyal mesafeyi umursamadı!
Endonezya'da dehşet! Balık tutmak isteyen kadın dev timsaha yem oldu
Endonezya'da dehşet! Balık tutmak isteyen kadın dev timsaha yem oldu
Deprem şehidi güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı!
Deprem şehidi güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı!
Bakan Süleyman Soylu Bingöl'de depreme yakalandı! İşte o anlar
Bakan Süleyman Soylu Bingöl'de depreme yakalandı! İşte o anlar
MSB paylaştı! İşte Pençe Kartal Operasyonu'ndan ilk görüntüler
MSB paylaştı! İşte Pençe Kartal Operasyonu'ndan ilk görüntüler
Bingöl'deki şiddetli depremin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı!
Bingöl'deki şiddetli depremin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı!
Pençe Kartal operasyonu başlatıldı!
Pençe Kartal operasyonu başlatıldı!