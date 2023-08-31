Maski çalışıyor! Selehattin Gürkan : “Altyapıyı yeniden inşa ediyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından zarar gören altyapıyı onarmaya devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, depremde sadece üstyapının değil altyapının çok büyük zarar gördüğünü belirterek, MASKİ ekiplerinin tamamının sahada olduğunu söyledi. Kesintisiz su ihtiyacının karşılanması için mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveri ile çalıştıklarını kaydeden MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, "Deprem, içme suyu ve kanalizasyon hatlarımıza çok büyük zarar verdi. Özellikle Turgut Temelli Caddesi üzerinde bulunan 700'lük ana isale hattımız tamamen tahrip oldu. İlk etapta bakım onarım yaptık. Baktık ki işletemiyoruz. Hattı komple inşa etmeye karar verdik. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Birkaç gün içinde devreye alacağız. Çevreyolunun altında kalan bölgelerimizde bazı yerlerde su problemi yaşıyoruz. Hattın tamamlanmasıyla birlikte sorun ortadan kalkmış olacak. Vatandaşlarımızdan bu konuda biraz sabır istiyoruz. Bizlere her türlü imkanı veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Şehrin altyapısının büyük oranda zarar gördüğünü hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASKİ'nin tüm ekiplerinin 24 saat sahada olduğunu söyledi. Gürkan, "6 Şubat depremiyle üst yapı ve alt yapıda büyük oranda hasar gördü. Tabi vatandaşımıza bu hasarların yansımasını önleme noktasında buradaki 700'lük hattı geçtiğimiz zaman içerisinde bypass yaparak başka su kanallarında isale hattında vermeye çalıştık. Ancak randımanlı bir su akışkanlığı sağlanamıyordu. Onun için bu hattın tamamen yeniden değiştirilmesi noktasında MASKİ Genel Müdürlüğümüzün bu 700'lük hattın değiştirilmesini gerçekleştiriyor. Bir taraftan yeni kurulan konteyner kentlerin alt yapıları ve onlarla ilgili su kanalizasyon işlemler yürütülürken diğer taraftan şehir içerisinde depremden zarar gören ana isale hatlarının tamir tadilat ve yeni hat çekim çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Yani biz bu süreci devam ettirirken vatandaşımızın gerek su anlamında gerek kanalizasyon anlamında gerek diğer ihtiyaçlarının karşılanması noktasında MASKİ Genel Müdürlüğümüzün personeli 24 saat 7 gün hiç duraksamadan ve ara vermeden Cumartesi bayram demeden yoğun bir çalışma içerisinde. Bu çalışmayı inşallah hafta sonuna kadar bitirebileceğiz gibime geliyor. Hafta sonu bitirdikten sonra aşağı yerleşim birimlerine daha sağlıklı su verilmesi de gerçekleştirilecektir" şeklinde konuştu.

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Küresel ısınmaya dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, içme suyunu kullanırken daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Gürkan, "Suyu kullanırken azami titizliği göstermemiz lazım. Boşa harcayarak heba etmeyelim. Vatandaşlarımdan rica ediyorum. Bu içme suyudur. Sebze, meyve ve arazi sulamasında kullanmayalım. Biliyorsunuz ki küresel ısınma iklim değiştirme kuraklığın yansıması olarak hem şehrimizde hem diğer bölgemizde ülkemizde ve dünyada hakikaten yoğun bir kuraklık yaşanıyor. Bu anlamda artık suların çok idareli ve iktisatlı kullanılması noktasında azami titizliği göstermemiz gerekiyor. Bu hattında Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu hattın yapan MASKİ Genel Müdürlüğümüzün şahsında bütün personeli de kutluyorum tebrik ediyorum" diye konuştu.

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