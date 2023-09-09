MASKİ’den dere temizliği ve menfez çalışması

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Selendi ilçesine bağlı Karabeyler mahallesinde bin metrelik temizlik çalışması gerçekleştirilirken Akhisar ilçesine bağlı Hanpaşa Mahallesindeki dere geçiş noktasında menfez çalışmasını tamamladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, çevreyi tehdit eden olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla il genelinde dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Selendi ilçesine bağlı Karabeyler mahallesinde bin metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışma çerçevesinde dere tabanı ve kenarları temizlendi, derede biriken zararlı maddeler toplandı ve suyun akışı sağlıklı hale getirildi. Mahalle sakinleri çalışmanın önemli olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan, MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde dere yataklarına yakın olan yerleşim yerlerinde araç ve yaya geçişlerini sağlıklı hale getirmek, can ve mal güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Akhisar ilçesine bağlı Hanpaşa Mahallesindeki dere geçiş noktasında menfez çalışması tamamlandı. Kısa sürede tamamlanan çalışmalarla birlikte hem ulaşım tekrar güvenilir hale geldi hem de vatandaşların can ve mal güvenliği sağlandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)