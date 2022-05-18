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Maskulen ne demek, TDK'ya göre Maskulen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Maskulen kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Maskulen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Maskulen nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Maskulen kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Maskulen ne demek, TDK'ya göre Maskulen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Maskulen ne demek? Maskulen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi maskulen kelimesi. Peki maskulen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre maskulen nedir, maskulen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MASKULEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Maskulen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Maskulen kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre maskulen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Erkeksi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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