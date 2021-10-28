Maslak ne demek, TDK'ya göre Maslak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Maslak ne demek? Maslak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi maslak kelimesi. Peki maslak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre maslak nedir, maslak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MASLAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Maslak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Maslak kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre maslak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sürekli su akan boru

- Boruları aşırı basınçtan korumak amacıyla su yolu üzerinde yapılan içi su dolu hazne

- Büyük yalak



MASLAK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İlerideki maslaktan su doldurmaya giden simsiyah bir zenci kızının yakasından asıldı.

