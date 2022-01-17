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Maslup ne demek, TDK'ya göre Maslup kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Maslup kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Maslup ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Maslup nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Maslup kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Maslup ne demek, TDK'ya göre Maslup kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Maslup ne demek? Maslup TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi maslup kelimesi. Peki maslup ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre maslup nedir, maslup kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MASLUP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Maslup kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Maslup kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre maslup kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Asılmış, asılarak öldürülmüş (kimse)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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