Masoud Kazemayni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masoud Kazemayni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Masoud Kazemayni kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Masoud Kazemayni ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Masoud Kazemayni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masoud Kazemayni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Masoud Kazemayni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masoud Kazemayni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masoud Kazemayni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Masoud Kazemayni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Masoud Kazemayni 8 Kasım 1997 tarihinde Isfahan şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مسعود زائر کاظمینی şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Masoud Kazemayni Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Masoud Kazemayni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Masoud Kazemayni'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Masoud Kazemayni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Masoud Kazemayni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Masoud Kazemayni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Masoud Kazemayni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sepahan FC U21

1 Temmuz 2018 yılında Oghab Tehran

1 Ekim 2020 yılında Khosheh Talaei

6 Eylül 2021 yılında Shahr Khodrou

19 Temmuz 2022 yılında Malavan

Masoud Kazemayni kimdir

Masoud Kazemayni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Masoud Kazemayni şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sepahan FC

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Masoud Kazemayni nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Ghaem Eslamikhah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ghaem Eslamikhah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ghaem Eslamikhah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ghaem Eslamikhah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tshepo Myeni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tshepo Myeni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tshepo Myeni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tshepo Myeni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mehrdad Rezaei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehrdad Rezaei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mehrdad Rezaei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehrdad Rezaei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nhlanhla Mgaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nhlanhla Mgaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nhlanhla Mgaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nhlanhla Mgaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Şarkıcı Mustafa Keser dengesini kaybetti! Depremzedelere moral eğlencesinde başına gelmeyen kalmadı!
Şarkıcı Mustafa Keser dengesini kaybetti! Depremzedelere moral eğlencesinde başına gelmeyen kalmadı!
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi