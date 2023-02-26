Masoud Kazemayni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masoud Kazemayni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masoud Kazemayni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Masoud Kazemayni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Masoud Kazemayni 8 Kasım 1997 tarihinde Isfahan şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مسعود زائر کاظمینی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Masoud Kazemayni Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Masoud Kazemayni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Masoud Kazemayni'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Masoud Kazemayni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Masoud Kazemayni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Masoud Kazemayni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Masoud Kazemayni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sepahan FC U21

1 Temmuz 2018 yılında Oghab Tehran

1 Ekim 2020 yılında Khosheh Talaei

6 Eylül 2021 yılında Shahr Khodrou

19 Temmuz 2022 yılında Malavan

Masoud Kazemayni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Masoud Kazemayni şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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