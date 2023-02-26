Masoud Pourmohammad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masoud Pourmohammad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masoud Pourmohammad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Masoud Pourmohammad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Masoud Pourmohammad 12 Mart 1989 tarihinde Astaneh-ye Ashrafiyeh, Gilan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مسعود پورمحمد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Masoud Pourmohammad Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Masoud Pourmohammad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Masoud Pourmohammad'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Masoud Pourmohammad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Masoud Pourmohammad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Masoud Pourmohammad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Masoud Pourmohammad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Mehrkam Pars

1 Temmuz 2010 yılında Malavan

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2013 yılında Rahian

1 Temmuz 2015 yılında PAS Hamedan

1 Temmuz 2016 yılında Naft M.I.S F.C.

1 Temmuz 2018 yılında Aluminium Arak

1 Temmuz 2019 yılında Pars Jam

20 Eylül 2020 yılında Saipa FC

29 Eylül 2021 yılında Naft M.I.S F.C.

10 Ağustos 2022 yılında Aluminium Arak

Masoud Pourmohammad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Masoud Pourmohammad şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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