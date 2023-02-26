Masoud Rigi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masoud Rigi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masoud Rigi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Masoud Rigi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Masoud Rigi 22 Şubat 1991 tarihinde Shiraz, Fars şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مسعود ریگی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Masoud Rigi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Masoud Rigi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepahan FC futbol takımında oynamaktadır. Sepahan FC takımına 28 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Masoud Rigi'nin Sepahan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Masoud Rigi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Masoud Rigi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Masoud Rigi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Masoud Rigi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Payam Shiraz

1 Temmuz 2011 yılında Fajr Sepasi

1 Temmuz 2016 yılında Baadraan

1 Temmuz 2018 yılında Padideh

1 Temmuz 2019 yılında Esteghlal FC

28 Ağustos 2021 yılında Sepahan

Masoud Rigi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Masoud Rigi şuan Sepahan FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Masoud Rigi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U22 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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