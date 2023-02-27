Masoud Shojaei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masoud Shojaei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masoud Shojaei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Masoud Shojaei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Masoud Shojaei 9 Haziran 1984 tarihinde Shiraz, Fars şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مسعود شجاعی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Masoud Shojaei Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISM Int. Soccer Mgmt. GmbH yapmaktadır. Masoud Shojaei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Masoud Shojaei'nin Havadar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Masoud Shojaei Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/masoudsshojaei/

http://www.facebook.com/Masoud.Soleimani.Shojaei.Official/

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Masoud Shojaei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Masoud Shojaei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Masoud Shojaei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Masoud Shojaei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2000 yılında Saipa FC U19

1 Temmuz 2002 yılında Sanat Naft

1 Temmuz 2003 yılında Saipa FC

1 Temmuz 2006 yılında Sharjah FC

1 Temmuz 2008 yılında Osasuna

3 Eylül 2013 yılında Las Palmas

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

11 Eylül 2014 yılında Al-Shahania SC

31 Ağustos 2015 yılında Al-Gharafa SC

22 Temmuz 2016 yılında Panionios

1 Ocak 2018 yılında AEK Atina

1 Ağustos 2018 yılında Tractor Sazi

5 Ekim 2021 yılında FC Nassaji M.

17 Ocak 2023 yılında Havadar SC

Masoud Shojaei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Masoud Shojaei şuan Havadar SC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Masoud Shojaei Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sanat Naft Abadan, Saipa

İran takımında 7 numaralı formasıyla 17 Kasım 2004 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 87 maçta 9 gol atmıştır.

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