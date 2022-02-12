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Maşrapa ne demek, TDK'ya göre Maşrapa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Maşrapa kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Maşrapa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Maşrapa nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Maşrapa kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Maşrapa ne demek, TDK'ya göre Maşrapa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Maşrapa ne demek? Maşrapa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi maşrapa kelimesi. Peki maşrapa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre maşrapa nedir, maşrapa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MAŞRAPA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Maşrapa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Maşrapa kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre maşrapa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Metal, toprak, plastik vb.nden yapılmış, ağzı açık, kulplu, bardağa benzeyen, küçük kap

MAŞRAPA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Su testisinin ağzına ters kapatılmış maşrapaya su doldurdu.

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