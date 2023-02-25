Masrur Kiyomidinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masrur Kiyomidinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masrur Kiyomidinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Masrur Kiyomidinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Masrur Kiyomidinov 21 Ocak 2002 tarihinde Dushanbe şehrinde doğmuştur. Tacikistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Киёмидинов Масрур Машхурович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Masrur Kiyomidinov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIFA-CO yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naftan Novopolotsk futbol takımında oynamaktadır. Naftan Novopolotsk takımına 17 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Masrur Kiyomidinov'nin Naftan Novopolotsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Masrur Kiyomidinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Masrur Kiyomidinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Masrur Kiyomidinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Masrur Kiyomidinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

31 Temmuz 2021 yılında Vitebsk II

17 Mart 2022 yılında Naftan

Masrur Kiyomidinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Masrur Kiyomidinov şuan Naftan Novopolotsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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