Massamba Ndiaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Massamba Ndiaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Massamba Ndiaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Massamba Ndiaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Massamba Ndiaye 8 Ekim 2001 tarihinde Thiès şehrinde doğmuştur. 2,02 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Massamba Ndiaye Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLACKSKILL yapmaktadır. Massamba Ndiaye, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pau FC futbol takımında oynamaktadır. Pau FC takımına 5 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Massamba Ndiaye'nin Pau FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Massamba Ndiaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Massamba Ndiaye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Massamba Ndiaye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Massamba Ndiaye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağu 2021 yılında Pau FC

Massamba Ndiaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Massamba Ndiaye şuan Pau FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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