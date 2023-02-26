Massawudu İnusah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Massawudu İnusah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Massawudu İnusah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Massawudu İnusah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Massawudu İnusah 12 Mart 1994 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Massawudu İnusah Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Massawudu İnusah'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Massawudu İnusah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Massawudu İnusah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Massawudu İnusah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Massawudu İnusah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Massawudu İnusah şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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