Masse Scherzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masse Scherzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masse Scherzadeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Masse Scherzadeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Masse Scherzadeh 27 Ağu 2001 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Masse Scherzadeh Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Masse Scherzadeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Floridsdorfer AC futbol takımında oynamaktadır. Floridsdorfer AC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Masse Scherzadeh'nin Floridsdorfer AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Masse Scherzadeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Masse Scherzadeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Masse Scherzadeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Masse Scherzadeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Eylül 2012 yılında SV Donau Altyap

1 Temmuz 2017 yılında SV Donau

1 Temmuz 2020 yılında Stripfing

1 Temmuz 2022 yılında FAC

Masse Scherzadeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Masse Scherzadeh şuan Floridsdorfer AC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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