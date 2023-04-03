Massien Ghaddari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Massien Ghaddari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Massien Ghaddari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Massien Ghaddari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.