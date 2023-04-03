Massien Ghaddari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Massien Ghaddari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Massien Ghaddari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Massien Ghaddari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Massien Ghaddari 27 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Hollanda,Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Massien Ghaddari Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Massien Ghaddari, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Utrecht U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Utrecht U18 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Massien Ghaddari'nin FC Utrecht U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Massien Ghaddari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Massien Ghaddari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında FC Utrecht U17
1 Temmuz 2022 yılında Utrecht U18
Massien Ghaddari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Massien Ghaddari şuan FC Utrecht U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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