Massimo Bruno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Massimo Bruno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Massimo Bruno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Massimo Bruno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Massimo Bruno 17 Eylül 1993 tarihinde Boussu şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belçika,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Massimo Bruno Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Libera Sports yapmaktadır. Massimo Bruno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KV Kortrijk futbol takımında oynamaktadır. KV Kortrijk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Massimo Bruno'nin KV Kortrijk ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Massimo Bruno Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MBrunoOfficial

http://www.instagram.com/massbruno/

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Massimo Bruno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Massimo Bruno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Massimo Bruno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Massimo Bruno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Charleroi U17

1 Temmuz 2010 yılında Charleroi U21

1 Temmuz 2011 yılında Anderlecht U21

1 Temmuz 2012 yılında RSC Anderlecht

1 Temmuz 2014 yılında RB Leipzig

2 Temmuz 2014 yılında RB Salzburg

30 Haziran 2015 yılında RB Leipzig

30 Ağu 2016 yılında RSC Anderlecht

30 Haziran 2018 yılında RB Leipzig

31 Ağu 2018 yılında RSC Charleroi

14 Ağu 2021 yılında Bursaspor

1 Temmuz 2022 yılında KV Kortrijk

Massimo Bruno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Massimo Bruno şuan KV Kortrijk takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Massimo Bruno Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belçika U21 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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