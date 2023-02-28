Massimo Ferrin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Massimo Ferrin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Massimo Ferrin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Massimo Ferrin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Massimo Ferrin 6 Aralık 1998 tarihinde Mississauga, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Massimo Ferrin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eikon yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HFX Wanderers FC futbol takımında oynamaktadır. HFX Wanderers FC takımına 21 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Massimo Ferrin'nin HFX Wanderers FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Massimo Ferrin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Massimo Ferrin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Massimo Ferrin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Massimo Ferrin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Syracuse

20 Şubat 2020 yılında Loudoun United

21 Aralık 2021 yılında HFX Wanderers

Massimo Ferrin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Massimo Ferrin şuan HFX Wanderers FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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