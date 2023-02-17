Massimo Mannino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Massimo Mannino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Massimo Mannino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Massimo Mannino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Massimo Mannino 10 Şubat 2003 tarihinde New York City, New York şehrinde doğmuştur. Amerika Birleşik Devletleri,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Massimo Filippo Mannino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Massimo Mannino Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Massimo Mannino, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Chiasso futbol takımında oynamaktadır. FC Chiasso takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Massimo Mannino'nin FC Chiasso ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Massimo Mannino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Massimo Mannino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Massimo Mannino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Massimo Mannino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2022 yılında FC Chiasso

Massimo Mannino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Massimo Mannino şuan FC Chiasso takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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