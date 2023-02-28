Massimo Sandi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Massimo Sandi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Massimo Sandi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Massimo Sandi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Massimo Sandi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Massimo Sandi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Massimo Sandi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Massimo Sandi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Massimo Sandi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Massimo Sandi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Massimo Sandi 12 Mayıs 2002 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Massimo Enrique Sandi Béjar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Massimo Sandi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REDDE yapmaktadır. Massimo Sandi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Boys Association futbol takımında oynamaktadır. Sport Boys Association takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Massimo Sandi'nin Sport Boys Association ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Massimo Sandi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/massimosandi12/

http://www.facebook.com/massimo.sandi

Massimo Sandi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Massimo Sandi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Massimo Sandi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Massimo Sandi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Alianza Lima II

28 Şubat 2020 yılında U San Martín II

31 Aralık 2020 yılında Alianza Lima II

1 Ocak 2021 yılında Alianza Lima

25 Mart 2021 yılında Cienciano

31 Aralık 2021 yılında Alianza Lima

10 Ocak 2022 yılında Los Chankas

11 Ocak 2023 yılında Sport Boys

Massimo Sandi kimdir

Massimo Sandi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Massimo Sandi şuan Sport Boys Association takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Massimo Sandi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Peru U20 takımında 12 numaralı formasıyla 12 Aralık 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Massimo Sandi nereli

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