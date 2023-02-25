Massinissa Benchelouche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Massinissa Benchelouche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Massinissa Benchelouche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Massinissa Benchelouche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Massinissa Benchelouche 11 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Massinissa Benchelouche Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MC Alger futbol takımında oynamaktadır. MC Alger takımına 21 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Massinissa Benchelouche'nin MC Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Massinissa Benchelouche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Massinissa Benchelouche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
21 Ağustos 2022 yılında MC Alger
Massinissa Benchelouche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Massinissa Benchelouche şuan MC Alger takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.