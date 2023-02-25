Massinissa Nezla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Massinissa Nezla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Massinissa Nezla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Massinissa Nezla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Massinissa Nezla 12 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Massinissa Nezla Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Massinissa Nezla, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Kabylie futbol takımında oynamaktadır. JS Kabylie takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Massinissa Nezla'nin JS Kabylie ile sözleşmesi 31 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Massinissa Nezla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Massinissa Nezla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Massinissa Nezla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Massinissa Nezla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında JS Kabylie

Massinissa Nezla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Massinissa Nezla şuan JS Kabylie takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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