Mastar İşçisi (Beton Dökümü) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mastar İşçisi (Beton Dökümü) görev tanımı nedir, Mastar İşçisi (Beton Dökümü) ne iş yapar, Mastar İşçisi (Beton Dökümü) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mastar İşçisi (Beton Dökümü) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mastar İşçisi (Beton Dökümü) Tanımı;

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Mastar İşçisi (Beton Dökümü) Maaşı Ne Kadar? 2022 Mastar İşçisi (Beton Dökümü) Maaşları

Mastar İşçisi (Beton Dökümü) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mastar İşçisi (Beton Dökümü) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mastar İşçisi (Beton Dökümü) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7114.12

Meslek Adı :

Mastar İşçisi (Beton Dökümü)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Beton Dökme, Beton Perdahlama Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Zemin betonu ve inşaat betonlarının dökümü sırasında düzgün, pürüzsüz ve şartnamelere uygun olarak dökülmesini sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mastar İşçisi (Beton Dökümü), işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Beton dökülecek toprak zeminin su ile ıslatılıp ıslatılmadığını kontrol etmek,

b) Beton dökülecek kalıbı kontrol etmek,

c) Kalıba zarar verilmemesi için betonun yüksekten ve çok hızlı dökülmesini kontrol etmek,

d) Beton harcının mümkün olduğu kadar dökümün yapılacağı bölgeye dökülmesini sağlamak,

e) Beton dökümünde öncelikle kolon ve kirişleri doldurmak,

f) Kalıp içersinde boşluk, hava boşluğu kalması ihtimaline karşı kalıba keser, çekiç ve kürekle vurmak veya vibratör(titreşim) makinesini kullanarak boşlukları doldurulmasını sağlamak,

g) Betonun kum ve çakıllı kısımlarını yığılmalarını önlemek için kürekle karıştırmak,

h) Dökülen beton kalıbın üst seviyesine geldiğinde mastar çekerek kalıp seviyesinde betonu düzeltmek, i) Mastar çekimi sırasında ortaya çıkan pürüzlü kısımları mala ile düzgün ve pürüzsüz olmasını sağlamak,

j) Beton döküm işleminden sonra kullanılan kürek, mastar ve malayı yıkamak ve kurulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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