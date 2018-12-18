Master Chef şampiyonu kim oldu? Master Chef'i kim kazandı? Türkiye'nin Master Şef'i

Tv8'de yemek konusunda kendine güvenen, iddialı yarışmacıların mücadelesini seyrettiğimiz Master Chef Türkiye programının büyük finaline gelindi! Türkiye'nin Master Chef'i olmak için aylardır ter döken onlarca yarışmacı arasından büyük final Kerem ve Uğur arasında oynanacak. Şimdi tüm Türkiye nefeslerini tuttu ve Türkiye'nin Master Şef'i kim oldu? Master Chef şampiyonu kim? diye merak ediyor. Türkiye'nin Master Şef'i burada! Milyonların heyecanla izlediği yarışma programı Master Chef'te bugün final günü? Master Chef Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? Master Chef'i kim kazandı? Büyük ödül 100 bin TL'yi kim aldı? Kerem mi, Uğur mu kazandı? soruları internet üzerinden araştırılıyor. İşte Master Chef Türkiye'nin şampiyonu...

MASTER CHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU? TÜRKİYE'NİN MASTER ŞEF'İ...

MasterChef'te şampiyon kim? MasterChef'te nefesler tutuldu. Final heyecanı yarışmacıları ve ekran başındakileri sarmaya başladı. Kerem ve Uğur arasından şampiyon kim olacak? Aylardır süren yarışmada 23 Aralık pazar günü hayallerine kavuşan ve Türkiye'nin MasterChef'i olacak isim kim olacak? Heyecan dorukta. Büyük ödülün 100 bin TL'nin sahibi kim olacak? MasterChef'te birinci kim oldu? Master Chef Türkiye'nin şampiyonu bu akşam açıklandığında haberimize eklenecektir. Takipte kalın!

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MASTERCHEF KEREM KİMDİR?

Kerem Giritlioğlu, 26 yaşındadır. 22 yaşındayken yurt dışında Le Cordon Blue Australia-Sydney aşçılık okulunda sertifika almıştır. Genç aşçı bu eğitiminin ardından Türkiye'de de birçok restoranda görev almıştır. Masterchef Kerem'in Instagram hesabında ise 108 bin takipçisi bulunmaktadır.

MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?

Masterchef Uğur 1996 yılında Çanakkele'de doğdu. 22 yaşındaki genç aşçı, İlk ve orta öğreniminin ardından Çanakkale Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’de okudu. Liseyi tamamladıktan sonra üniversiteye hazırlandı Henüz erken yaşlarında Türk ve yabancı ülkelerin mutfağına ilgi duymaya başladı. Uğur şu anda İstanbul’da İdari Yönetici olarak yaşamını sürdürmektedir.

18 ARALIK MASTERCHEF FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU

Masterchef'in son yayınlanan 18 Aralık final programında finalistler belli oldu. MasterChef'in finalistleri Kerem ve Uğur oldu. 18 Aralık MasterChef final programında elenen isim Burcu oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE NEDİR?

14 MasterChef adayının kıyasıya rekabet edeceği programda profesyonel şefler; Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu yer aldı. Bu üç isim programda hem jüri üyesi hem de sunucu olarak görev aldı.. Dünyada birçok televizyon kanalında prime time kuşağında yayınlanan ve iyi reyting alan yemek programı MasterChef'in kadrosunda 14 yarışmacı yer aldı. Eylül'de başlayan yarışma, 18 Aralık'ta sona erecek.

MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ KİMLERDİR?

Mehmet Yalçınkaya: Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'in şefi olan Mehmet Yalçınkaya, Bolu'lu.Türkiye Lezzet Ödülleri'nde ‘En İyi Şef' ödülünün sahibi olan Yalçınkaya,Türk mutfağının yanı sıra; birçok dünya mutfağına da hakim. Hazer Amani: Güney Afrika'da aşçılık üzerine eğitimler alan Hazer Amani,2010 yılında Türkiye'ye dönüş yapmıştır. Somer Sivrioğlu: Avustralya'da Efendy isimli ünlü Türk restoranının sahibi olan Somer Sivrioğlu; Anatolia: Adventures in Turkish Cooking adlı kitabın da yazarlarından biri.