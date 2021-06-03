MasterCheff'te şefler bile kıskanmıştı! İşte şefleri bile kıskandıran kıymalı börek tarifi

Avrupa'nın ve dünyanın kıskandığı Türk mutfağı içerisinde yüzlerce çeşit yemek, meze ve tat bulunmaktadır. Her damağa hitap eden lezzetlerden biri de yapıldığında tadına doyulamayan her öğünde tüketilebilen börektir. Birden fazla çeşidi bulunan börekler arasında en çok tercih edilen ise kıymalı börektir. Yaparken belli püf noktalara dikkat edilerek yapıldığında damakta eşsiz bir tat bırakan en güzel kıymalı börek tarifini sizler için derledik. İşte almanız gereken malzemeler ve yaparken dikkat etmeniz gereken aşamalar...

KIYMALI BÖREK MALZEMELERİ

Öncelikle kıymalı börek için 5 adet taze yufka gerekiyor. Böreğin harcı için ise 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı, orta boy 2 adet soğan, az yağlı 400 gram dana kıyma, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı, toz acı biber, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay bardağı su gerekiyor.

Bu malzemelerin dışında sosu için ise 1 adet yumurta, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1/2 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve sosun üzeri için 1/2 çay bardağı ayçiçek yağını hazır edeceğiz.

İŞTE ŞEFLERİ KISKANDIRAN KIYMALI BÖREK TARİFİ

6-8 kişinin tüketebileceğimiz böreğimizi yapmak için uygun bir kap içerisine bir çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt, 2 adet ( birinin sarısı üzeri için) yumurtayı alalım, tel çırpıcı ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar sosumuzu çırpalım.

Böreğimizin sosunu hazırladık. Sırada iç sosunu hazırlamak var. Bunun için tavaya yarım çay bardağı sıvı yağ döküyoruz.

Üzerine yemeklik doğranmış, 5 adet kuru soğanı ilave edelim. Soğanları hafif pembeleşinceye kadar kavurmaya başlayalım. Soğanın sayısını fazla bulursanız 2 veya 3 tane soğan kullanabilirsiniz.

Daha sonra 400 gram dana kıymayı ekleyin ve rengi dönene kadar kavurmaya devam edelim.

Kavrulan kıymaya bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı pul biberi ilave ettikten sonra birkaç dakika kavurmaya devam edelim. Sevdiğiniz farklı baharatlar varsa onları da ilave edebilirsiniz. Ardından kıymayı ocaktan alarak ılımaya bırakalım.

Sıvı yağ ile yağladığımız tepsimize yufkayı kenarlardan taşacak şekilde serelim. Üzerine hazırladığımız sostan bir kaç kaşık gezdirelim. Sosu fırça ile her yere gelecek şekilde sürelim.

Daha sonra ikinci yufkayı da gelişi güzel yerleştirelim ve sosumuzu sürelim. Üzerine soğuyan kıymalı iç harcınızı her yerine gelecek şekilde serpiştirelim. ( İç harcını dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz)

Üçüncü yufkamızı yerleştirip sostan birkaç kaşık dökelim. Kalan kıymalı iç harcımızı yufkanın üzerine kaşık yardımıyla dökerek yayalım.

Dördüncü yufkayı yerleştirdikten sonra sosumuzu sürelim. Sosun yufkaların her yerine geldiğinden emin olalım. Böylece böreğimizin içi de iyi şekilde pişmiş olacak.

Son olarak beşinci yufkamızı da yerleştirerek sosumuzdan sürelim. Daha sonra tepsimizin kenarlarından taşan yufkayı içe doğru katlayalım.

Böreğimizi dilediğiniz boyutta kareler halinde keselim. Üzerine kalan sosumuzdan bir kaşık ile gezdirerek dökelim. Vaktiniz varsa böreğinizi en az yarım saat ya da daha fazla dinlendirebilirsiniz.

Böreğin üzeri için ayırdığımız bir adet yumurta sarısını da fırça yardımı ile güzelce sürelim. Daha böreğimize bolca susam serpelim.180° fırında kontrollü bir şekilde güzelce kızarıncaya kadar yaklaşık 40 dakika pişmeye bırakalım.

Beklenen an geldi ve kıymamız artık tüketilmek için hazır. Afiyet olsun.