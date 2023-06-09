Master Chef'in ünlü şefi sahibi olduğu bir yerleşkeden yaşanan olaydan dolayı hapis cezası ile karşı karşıya Ünlü şef ve televizyon sunucusu Somer Sivrioğlu'nun Beşiktaş'taki restoranının bahçe duvarının çökmesi sonucu 20 Mayıs 2022 tarihinde bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla ilgili dava başlatıldı.