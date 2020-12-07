Mastercard'dan Pornhub'a dava: Videolarında çocuk isitsmarı ve cinsel saldırı var!

ABD'li finans şirketi Mastercard Inc yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yayımladığı videolarda çocuk istismarı ve cinsel saldırı içerikleri olduğu gerekçesiyle Pornhub hakkında inceleme başlatıldığı açıklandı.

Sitede yayımlanan birçok videonun çocuk istismarı ve cinsel saldırı suçlarını içerdiğini belirten bir köşe yazısıyla gündeme gelen Pornhub için Mastercard Inc yetkilileri, pazar günü bir açıklama yaparak, Pornhub.com aleyhindeki iddiaları araştırdıklarını söyledi.

MESELE PORNOGRAFİ DEĞİL, TECAVÜZ

Nicholas Kristof'un New York Times'ta kaleme aldığı yazıda, Pornhub'da bilinci yerinde olmayan kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel saldırıların kayıtları olduğunu söylediği videoları açıkladı.

'Pornhub çocukları' başlıklı yazısında Kristof, "Mesele pornografi değil, tecavüz. Çocuklara veya rızası olmayan herhangi birine yapılan saldırıları teşvik etmenin vicdansızca olduğunu kabul edelim" ifadelerini kullandı.

PORNHUB'DAN İDDİALARA RET

Pornhub ise hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı. Şirket, Reuters'a e-postayla gönderilen bir açıklamada "CSAM'e (çocuk cinsel istismarı materyali) izin verdiğimiz iddiası sorumsuzca ve açık bir şekilde doğru değil" dedi.

Milyarder yatırımcı Bill Ackman da, Mastercard ve Visa Inc'i Pornhub'a yapılan ödemeleri geçici olarak durdurmaya çağırdı ve şirketin kartları sitede kabul edilmemesine rağmen American Express Co'dan harekete geçmesini istedi.

American Express ise, kartlarının yetişkin içerikli internet sitelerinde kullanımını yasaklayan bir küresel politikaya sahip olduğunu söyledi.