MasterChef 13 Ağustos kazananı kim oldu? Finale kim kaldı?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te bu akşam yine heyecanlı anlar yaşandı. Yarışmacılardan vişneli köfte yapmaları istendi. Yarışmacılar finale kalabilmek için uzun uğraşlar verdi. Bakalın bu akşam MasterChef'te neler oldu? Tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE 13 AĞUSTOS KAZANANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de bu akşama 'vişneli köfte' damgasını vurdu. Yarışmacılar en iyi köfteyi yapabilmek için mücadele etti. Şeflerin seçimiyle 2. tura kalacak olan 6 yarışmacı belli oldu. 2. etapta yarışmaya hak kazanan yarışmacılar; Arem, Ebru, Kayhan, Güşah, Büşra ve Celal oldu.

Son 6'ya kalan yarışmacılardan mısırı ön planda tutacak bir tabak çıkarmaları istendi. Birbirinden değişik tabaklarla şeflerin karşısına çıkan yarışmacılardan yalnızca biri finale kalmaya hak kazanacak. Detaylar belli olduğunda sizinle paylaşacağız.

YARIŞMADA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

MasterChef'te bu akşam yayınlanan bölümde duygusal anlar da yaşandı. Kısa sürede sevilen yarışmacılardan biri olan Dilara, MasterChef'ten ayrılmak istediğini açıkladı. Stüdyodaki herkesi şaşkına çeviren bu kararın ardından Dilara, yarışmadan ayrıldı.

Henüz 19 yaşında olan Dilara, yarışmadaki temponun kendisine zor geldiğini, ayak uyduramadığını belirterek; "Burası kurtlar sofrası,duygusal olarak kaldıramıyorum biraz daha kendimi geliştirip öyle gelmek isterim" şeklinde açıklamalarda bulundu.