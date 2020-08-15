Masterchef'te dün akşam yine kıyasıya bir rekabet ekranlara yansıdı. Masterchef 2020'nin 16 kişilik kadrosuna girmek için yarışan yarışmacılar Mehmet, Danilo ve Somer şef jüriliğinde kıyasıya mücadele ediyor. Peki Masterchef 14 Ağustos kim kazandı? Masterchef kim birinci oldu?

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI? 14 AĞUSTOS 2020 MASTERCHEF TÜRKİYE 13. YARIŞMACISI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2020'nin 14 Ağustos Cuma günü ekranlara gelen son bölümü yine kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde yapılan ve birbirinden farklı pek çok lezzetin yarıştığı programda bugün kişloren yapılması istendi.

Yemeklerini yapan ve şeflerin beğenisine sunan yarışmacılardan kriterlere uygun olan 6 sı seçilerek final turuna getirildi. Final turunda verilen taze fındık malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi ve bu yemeklerin de tadılmasının ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler günün kazananını açıkladı. Yarışmanın ana kadrosuna katılan 13. yarışmacı UĞUR oldu.

ŞİMDİYE KADAR SEÇİLEN MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI