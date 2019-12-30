MasterChef 2020 ne zaman? | MasterChef yeni sezon tarihi belli mi? | MasterChef 2020 ne zaman yayınlanacak?

MasterChef 2020 ne zaman? Bu sorunun cevabını merak eden birçok kişi internette arama yapıyor. Birçok internet kullanıcısı MasterChef programının 2020'de ne zaman ekranlara geleceğini merak ediyor. Peki MasterChef 2020 ne zaman? MasterChef yeni sezon tarihi belli mi? Ayrıntılar haberimizde...

MASTERCHEF 2020 NE ZAMAN?

TV8'de ekranlarında yayınlanan MasterChef 2020 sezonunun tarihi henüz belli olmadı. MasterChef'in bu yılki etabı yani 2019 ağustos ayında başlamıştı.

MasterChef 2020'nin de bu tarihlerde başlayacağı tahmin ediliyor.

MASTERCHEF NEDİR?

Masterchef, kelime anlamı olarak Dünya Aşçılar Federasyonu tarafından seçili aşçılar için kullandığı bir terimdir.

Yapılan 2 aşamalı sınavdan geçen eğitimli aşçılar, %80 bir başarı sağladığı durumda bu unvanı almaya hak kazanır.

İleri düzey aşçılar için kullanılan “Masterchef” Acun Medya tarafından televizyona taşınan, heyecan ve rekabet dolu iştah açan bir yemek yarışmasıdır.

Türk mutfağı ve çeşitli ülkelerin mutfağından lezzetleri sunan bu yarışmada, seçilen yarışmacılar belirli bir süre içinde istenilen tarifi hazırlar.

Herkes için eşit bir süre ve malzeme verilir. Kişisel çalışma ortamında hazırlanan tarifler, süre bitiminde olduğu gibi jüriye sunulur.

Kimi zaman tam kimi zaman eksik hazırlanan yemekler, jürinin beğenisinden geçer. Jürinin dikkatini çeken kişiler bir sonraki eleme için kalma şansı yakalarken; başarısız olan 1 kişi de elenir.