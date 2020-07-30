MasterChef 2020'de kimler kazandı? 29 Temmuz'da elenen isimler kimler?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2020 yarışmasında gün geçtikçe heyecan artıyor. Dün akşam ekranlara gelen 13. son bölümde yarışmacılar üçlü düellodan kazanan olarak çıkmak için bütün marifetlerini sergilediler. Verilen kısa süre içerisinde şeflerin belirlediği yemekleri en iyi şekilde yaparak final turuna kalmak isteyen yarışmacılar heyecan dolu anlara sahne oldu. MasterChef’te bu akşam hangi yarışmacıların elendiğini ve kimlerin kazandığını haberimizin detaylarında bulabilirsiniz.

MASTERCHEF 2020 DE KİMLER KAZANDI KİMLER ELENDİ?

Dün akşam yayınlanan bölümde , Ebru, Eylem ve Emre Churros tatlısını yapmak için karşı karşıya geldi. Kendilerine verilen sürede en iyi tatlıyı yapan isim Ebru olurken, Emre ve Eylem yarışmaya veda etti.

Bir sonraki turda ise Ayla Sönmez, Zeynep Yılmazok ve Çağla Levent spagetti bolonez (Bolognese) yapmak için mutfağa girdi. Bu turun kazananı Çağla oldu, Ayla ve Zeynep ise elendi.

Üçüncü turda bu kez yarışmacılar Alican, Eray ve Asiye risotto yapmak için mücadele verdi. Verilen süre içinde en iyi risottoyu yaparak tur atlayan isim Eray oldu. Asiye ve Alican ise önlüğü bırakarak yarışmadan ayrıldı.

Akşamın son turunda ise düello menüsünde şefler yarışmacılardan ballı susamlı çıtır tavuk yapmasını talep etti. Uğur Yılmaz Deniz, İbrahim Şenel ve Tanju Sarıdikmen'in mücadele verdiği turda, Uğur kazandı, İbrahim ve Tanju ise MasterChef'e veda eden isimler oldu.

Ballı susamlı çıtır tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri? Tarifi?