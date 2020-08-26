MasterChef 2020'de bu akşam Narenciye konseptinde en iyi tabakları çıkarmak için yarışan 16 yarışmacı, jüri tarafından verilen menüde yer alan beş çeşit yemeği yapabilmek adına mücadele verdi. 40 dakika içerisinde yapılması gereken narenciye menüsünde hangi takım başarılı oldu merak ediliyor. 26 Ağustos MasterChef günün menüsünü en iyi yapan takım dokunulmazlığı kazandı.Kazanan kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2020'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu bu akşam oynandı. Mutfaktan aldıkları malzemelerle, kendi istedikleri yemekleri hazırlayan yarışmacılar, marketten istedikleri ürünleri alarak istedikleri tabakları hazırladı ve şeflerden tam not almaya çalıştı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda mavi ve kırmızı takım yarışmacıları şefleri en çok etkileyecek tabağı hazırlamak için ellerinden geleni yaptılar.

Heyecan dolu mücadelenin sonunda haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Sevilen yarışma MasterChef'te bu akşam bireysek dokunulmazlık oyununun tabağı Mehmet Şef'ten geldi. Mehmet Şef, yarışmacılardan tütsülü rozbif yapmalarını istedi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda kazanan Duygu oldu.

MASTERCHEF DUYGU KİMDİR?

Duygu Acarsoy, 35 yaşında. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Duygu Acarsoy, özel bir üniversitede eğitmen şef olarak çalışıyor. Yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış (İspanya ve Almanya'da ekşi mayalı ekmekler). Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de mevcut. Sektörde 3,5 senedir eğitmen olarak çalışıyormuş.Mutfağa girmesine neden olan olay, bundan on yıl önce evlendiği kişinin onu ilk haftada dolandırılmış. Daha sonra psikolojik yardım almak yerine mutfağa girmeye karar vermiş. Sonrasında profesyonel eğitimler almaya başlamış. Mutfağın ona terapi gibi geldiğini, mutfağa girdiği zaman inanılmaz mutlu olduğunu söyledi. Kötü bir şey yaşadığını ama bunun iyi bir şeye vesile olduğunu belirtti.