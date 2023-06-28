MasterChef All Star'ın 11. önlüğü sahibini buldu! Saatlerce ter döktüler: Grubunun ilk önlüğünü kaptı

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef All Star'ın ana kadrosu belli oldu. İşte o isimler...

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MasterChef All Star'ın 11. önlüğü sahibini buldu! Saatlerce ter döktüler: Grubunun ilk önlüğünü kaptı

MasterChef All Star’ın ana kadrosu ile mücadeleler devam ederken 2023 MasterChef rekabeti final oldu. Murat Bozok’un konuk jüri olacağı günde 2021’de yer alan yarışmacılar yarıştı.

TV8 ekranlarında yayınlanmış olan MasterChef All Star 2023’te ana kadroya kalan son yarışmacı belirlendi. Yeni zesonun ilk 10 yarışmacısıyla birlikte en iyi tabaklar sunulmaya çalışıldı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Murat Bozok’un jürilik yaptığı programda 2021 yarışmacıları son sürat yarıştı.

masterchef all star

Ana Kadroya Kim Girdi?

Ekranların en lezzetli yarışma programı olan MasterChef All Star’da süreç devam ediyor. Üçüncü grupta; Araz, Ateş, Sergen, Azize, Burcu, Mert, Dilara, Hamza, Rabia Nur, Milhan, Tunahan, Emre, Görkem, İbrahim, Fatma, Tahsin ve Pelin yer aldı.

Ana kadroda ise; Güzide, Suna, Eda, Batuhan, Rıfat, Sefa, Tanya, Esra, Eray ve Berker yer aldı.

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