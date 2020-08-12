MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? Nereli, kaç yaşında? Yemeği

MasterChef 2020'de rekabet tüm hızıyla başladı. Toplam 16 kişilik kadroyla yarışmaya devam edecek MasterChef'de isimler belli oldu. İlk 16 arasına yazdırabilmek için ciddi bir mücadele veren yarışmacılardan biri de Ayyüce Kamit oldu. Başarılı yarışmacı bir üst tura çıkma şansını yakaladı. Özellikle mimikleriyle sosyal medyada ilgi odağı olan Kamit'in hayatı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

AYYÜCE KAMİT KİMDİR?

İstanbul'da yaşayan Ayyüce Kamit, dört yıldır aşçılık mesleğini icraat ediyor. Adını final turuna yazdırmayı başaran MasterChef Ayyüce Kamit, ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu aldı.

NERELİ?

7 Ağustos günü ekranlara gelen yarışmada hazırladığı tabağıyla jüridekilerin evet oyunu alan başarılı yarışması Kamit, aslen Sakaryalıdır.

KAÇ YAŞINDA?

Yemek yapmayı, öğrenmeyi ve paylaşmayı çok sevdiğini her fırsatta belirten Ayyüce Kamit, 24 yaşındadır.

YEMEĞİ NEYDİ?

4O dakika süren yarışmada Fransız soğan çorbası yemeği yapan Ayyüce Kamit, Danilo, Mehmet ve Soner Şeften evet oyu aldı.