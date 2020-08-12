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  3. MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? Nereli, kaç yaşında? Yemeği

MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? Nereli, kaç yaşında? Yemeği

MasterChef'in yarışmacılarından olan Ayyüce Kamit başarılı yemekleri ile izleyicilerin kısa sürede dikkatini çekmeyi başardı. MasterChef 2020 için adını 16 kişilik kadroya yazdıran MasterChef Ayyüce Kamit'in hayatı merak edildi. Peki MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? Nereli, kaç yaşında? Yemeği neydi?

MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? Nereli, kaç yaşında? Yemeği

MasterChef 2020'de rekabet tüm hızıyla başladı. Toplam 16 kişilik kadroyla yarışmaya devam edecek MasterChef'de isimler belli oldu. İlk 16 arasına yazdırabilmek için ciddi bir mücadele veren yarışmacılardan biri de Ayyüce Kamit oldu. Başarılı yarışmacı bir üst tura çıkma şansını yakaladı. Özellikle mimikleriyle sosyal medyada ilgi odağı olan Kamit'in hayatı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

AYYÜCE KAMİT KİMDİR?

İstanbul'da yaşayan Ayyüce Kamit, dört yıldır aşçılık mesleğini icraat ediyor. Adını final turuna yazdırmayı başaran MasterChef Ayyüce Kamit, ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu aldı.

MasterChef Ayyüce Kamit nereli, kaç yaşında? Yemeği

NERELİ?

7 Ağustos günü ekranlara gelen yarışmada hazırladığı tabağıyla jüridekilerin evet oyunu alan başarılı yarışması Kamit, aslen Sakaryalıdır.

MasterChef Ayyüce Kamit nereli, kaç yaşında? Yemeği

KAÇ YAŞINDA?

Yemek yapmayı, öğrenmeyi ve paylaşmayı çok sevdiğini her fırsatta belirten Ayyüce Kamit, 24 yaşındadır.

MasterChef Ayyüce Kamit nereli, kaç yaşında? Yemeği

YEMEĞİ NEYDİ?

4O dakika süren yarışmada Fransız soğan çorbası yemeği yapan Ayyüce Kamit, Danilo, Mehmet ve Soner Şeften evet oyu aldı.

MasterChef Ayyüce Kamit nereli, kaç yaşında? Yemeği

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


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