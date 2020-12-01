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  3. Masterchef Barbaros izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi! Barbaros hastaneye götürüldü

Masterchef Barbaros izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi! Barbaros hastaneye götürüldü

TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından olan 'MasterChef Türkiye'de , dün yeni bir hafta başladı. Kaptanlık oyunu oynandığı sırada ise yaşanan talihsiz kaza yürekleri ağza getirdi.

Masterchef Barbaros izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi! Barbaros hastaneye götürüldü

Masterchef Türkiye'de geçtiğimiz hafta Uğur'un diskalifiye olmasının ardından yeni bir haftaya giriş yapan yarışmacılar kaptanlık oyunu için birbirleri ile yarıştılar.

Masterchef Barbaros izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi! Barbaros hastaneye götürüldü

Ancak yarışmacılardan Barbaros Yoloğlu, tatlıyı hazırlarken talihsiz bir kaza yaşadı ve parmağını kesti.

Sağlık ekibinin müdahale ettiği Barbaros, hazırladığı profiterolü şeflerin önüne sunsa da parmağındaki kesiğin derin olmasından dolayı hastaneye götürüldü.

Masterchef Barbaros izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi! Barbaros hastaneye götürüldü

Durum hakkında açıklama yapan Somer Şef, Barbaros'un elinde ciddi bir kesik olduğunu söyledi.
Gecenin sonunda arkadaşlarının yanına geri gelen Barbaros, eline dört dikiş atıldığını söyledi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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