Masterchef Barbaros izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi! Barbaros hastaneye götürüldü

Masterchef Türkiye'de geçtiğimiz hafta Uğur'un diskalifiye olmasının ardından yeni bir haftaya giriş yapan yarışmacılar kaptanlık oyunu için birbirleri ile yarıştılar.

Ancak yarışmacılardan Barbaros Yoloğlu, tatlıyı hazırlarken talihsiz bir kaza yaşadı ve parmağını kesti.

Sağlık ekibinin müdahale ettiği Barbaros, hazırladığı profiterolü şeflerin önüne sunsa da parmağındaki kesiğin derin olmasından dolayı hastaneye götürüldü.

Durum hakkında açıklama yapan Somer Şef, Barbaros'un elinde ciddi bir kesik olduğunu söyledi.

Gecenin sonunda arkadaşlarının yanına geri gelen Barbaros, eline dört dikiş atıldığını söyledi.