Masterchef Barbaros kimdir? Nereli? Barbaros Yoloğlu instagram hesabı

TV 8 ekranlarında seyircileriyle buluşan ve yoğun ilgiyle karşılanan Masterchef yarışmasının ana kadrosu belli oldu. Kadroda kalmayı başaran isimlerden biri de Barbaros Yoloğlu olurken, yarışmacının kim olduğu merak konusu haline geldi. Peki Masterchef Barbaros kimdir? Nereli? Barabaros Yoloğlu Instagram hesabı nedir? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR? NERELİ?

Üç farklı yarışmacının yer aldığı düelloda yaptığı 'Asma yaprağında barbun balığı' ile rakipleri Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan'dan sıyrılarak jürinin takdirini kazanan Barbaros Yoloğlu, yarışmaya Muğla'nın Bodrum ilçesinden dahil oldu. Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan Yoloğlu, burada kazandığı deneyimi yarışmada avantaja dönüştürdü.

BARBAROS YOLOĞLU INSTAGRAM HESABI

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yoloğlu, özellikle et ürünlerinde kendine güvenmekle birlikte mutfakta her konuda iyi olduğunu vurguladı.