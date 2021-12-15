Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'nin 15 Aralık Çarşamba günü ekrana gelen bölümünde Bibimbap yemeği yapıldı. Peki Masterchef Bibimbap nasıl yapılır? | Malzemeleri nelerdir? | Bibimbap tarifi ve yemeğe ilişkin ayrıntılar...

MASTERCHEF BİBİMBAP NASIL YAPILIR?

Bibimbap bir Kore yemeğidir. Sıcak ya da soğuk servis edilebilen yemek, et ile veya sebzelerle yapılabilmektedir. Bu kore yemeği, bir kase beyaz pirinç ve yanında namul ve gochujang ya da doenjang ile servis edilir.

BİBİMBAP MALZEMELERİ NELERDİR?

1 su bardağı pirinç

2 adet yumurta

2 su bardağı su

1 adet kabak (şerit halinde kesilmiş)

1 adet havuç (şerit halinde kesilmiş)

1/2 demet ıspanak (yıkanmış)

2 adet kuru soğan (ince kesilmiş)

1/2 yemek kaşığı susam yağı

1/2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 çay kaşığı sarımsak ezmesi

1 yemek kaşığı acı biber ezmesi

Tuz

BİBİMBAP TARİFİ

Pirinçleri biz süzgece koyarak bol suyla tıkayın ve suyunu süzün.

Yıkadığınız pirinci tencereye aktarın ve üzerine 2 bardak su ekleyin.

Yüksek ateşte su kaynayana kadar pişirin. Su kaynadığında tencerenin kapağını kapatın ve 15 dakika daha pişirin.

Pilav suyunu çektiğinde tencereyi mutfak tezgahına alın ve kapağını kapalı tutarak demlemeye bırakın.

Ayçiçek yağını wok tavaya alın ve ısıtın. Üzerine soğan, rendelenmiş havuç ve kabakları alarak 10 dakika kadar kavurun.

Sebzeleri kavururken içerisine yarım çay kaşığı tuz ekleyin.

Farklı bir tencerede su kaynatın. Kaynar suya ıspanakları alarak 1 dakika haşlayın.

Pişirdiğiniz ıspanakları ılımaya başladığında elinizle sıkarak suyunu süzün.

Bir kasenin içerisine susam yağı, tuz ve sarımsak ezmesini alın. Üzerine ıspanakları ekleyerek harmanlayın.

Demlenen pilava ıspanağı, kavrulmuş sebzeleri, 1/2 yemek kaşığı susam yağını ve acı biber ezmesini ekleyin.

Bir tavaya çok az yağ ekleyerek 2 adet yumurtayı kırın. Beyaz kısımları pişene kadar, yaklaşık 2 dakika, pişirin.

Pilavın olduğu tabaktaki malzemeleri tamamen karıştırın. Servis tabağına aktarın.

Pişirdiğiniz yumurtaları da üzerine yerleştirerek servis edin.