MasterChef Bibimbap tarifi? Bibimbap nedir? Nasıl yapılır Malzemeleri nelerdir?

Bibimbap nedir? Bibimbap nasıl yapılır? Masterchef Türkiye'de bu akşam yarışmacılar Kore mutfağından lezzetleri sundular. Bu akşam yapılan yemeklerden biri de Bibimbap oldu. Peki Bibimbap nasıl yapılır? MasterChef Bibimbap tarifi? Malzemeleri nelerdir?

BİBİMBAP TARİFİ MALZEMELERi

1 Su Bardağı Pirinç

2 Su Bardağı Su

2 Adet Yumurta

1 Adet Havuç, Şeritler halinde kesilmiş

1 Adet Kabak, Şeritler halinde kesilmiş

2 Adet Soğan, İnce dilimlenmiş (yarım ay şeklinde)

½ Demet Ispanak , Yıkanmış

½ Yemek Kaşığı Ayçiçek Yağı

½ Yemek Kaşığı Susam Yağı

1 Yemek Kaşığı Acı Biber Ezmesi

1 Çay Kaşığı Sarımsak Ezmesi

Tuz

BİBİMBAP NASIL YAPILIR?

Bir süzgeç yardımıyla pirinci iyice yıkayın ve suyunu süzdürün. Yıkanmış pirinci bir tencereye aktarın ve üzerine suyu ilave edin. Yüksek ateşte suyu kaynamaya bırakın. Su kaynamaya başlayınca tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Pilav suyunu çektiğinde tencereyi ocaktan alın ve kapağını açmadan demlenmeye bırakın.

Ayçiçek yağını wok tavada ısıtın. Soğanları, kabakları ve rendelenmiş havuçları ilave edip, yaklaşık 8-10 dakika kavurun. Sebzeleri kavururken 1/2 çay kaşığı kadar tuz ilave edin.

Bir tencerede kaynayan suya ıspanakları ilave edin ve 1 dakika haşlayın. Suyunu süzün ve ıspanakların suyunu çıkarmak için eliniz yardımıyla iyice sıkın. Bir kasede sarımsak ezmesi, bir tutam tuz ve biraz susam yağıyla ıspanakları iyice harmanlayın.

Kavrulmuş sebzeleri, ıspanağı, acı biber ezmesini ve 1/2 yemek kaşığı susam yağını pilavın üzerine ilave edin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Hafifçe yağladığınız bir tavaya yumurtaları kırın ve yumurtaların beyazları pişene kadar yaklaşık 2-3 dakika pişirin. Son olarak pişen yumurtaları da pilavın üzerine ilave edip, tüm malzemeleri bir kez daha iyice karıştırın. İsteğe bağlı olarak yumurtaları servis tabağına aldığınız pilavın üzerinde de servis edebilirsiniz.