MasterChef bugün neden yok? MasterChef Türkiye bugün (25 Aralık) TV8'in yayın akışında yer almıyor. Bu durum sebebiyle birçok kişi MasterChef'in neden yayınlanmadığını öğrenmek için internette arama yapmaya başladı. Peki MasterChef bugün neden yok? MasterChef yeni bölüm ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

MASTERCHEF BUGÜN NEDEN YOK?

MasterChef bugün yok. Bunun nedeni; yaz aylarının son günlerinde, 20 yarışmacıyla başlayan MasterChef yarışmasının kısa bir süre sonra 2019 sezonunu tamamlayacak olması. Son haftalarda önce 4, ardından 5 gün yayınlanan MasterChef final haftasında değişikliğe gitti.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TV8’in yayın akışında yeni bir diziye yer verilmesi nedeniyle MasterChef’in günlerinde değişikliğe gidildi. 25 Aralık tarihli yayın akışında MasterChef yeni bölümü yerine “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisi yer alacak. 29 Aralık Pazar günü final yapacak olan MasterChef’in üçüncü eleme oyunu, 26 Aralık Perşembe günü oynanacak.

MASTERCHEF FİNAL HAFTASI

MasterChef Türkiye, 23 Aralık'ta yayınlanan 73. bölüm ile final haftasına başlamıştı. Somer şef, 2019 MasterChef Türkiye'de final haftası programını açıklamış, büyük final tarihini de duyurmuştu. İşte Somer Şef'in açıklamaları:

Bu hafta hem size hem seyircilerimize müjdemiz var. Bir gün hariç 6 gün ekranlarda olacağız. Çarşamba günü yeni dizimiz başlıyor, Çarşamba günü hariç bugün, yarın, Perşembe, Cuma, cumartesi ve Pazar günü büyük finalle ekranda olacağız. Pazartesi, Salı ve Perşembe gecesi eleme öncesi oyunlarımızı oynuyoruz. Her gün üç bireysel oyun oynayacağız. Bu oyunlardan birincisi Türk ve uluslararası klasikler olacak, ikincisi yaratıcılık ve ürün üzerine bir oyun oynayacağız, üçüncüsü de ilk üç günde şeflerin imza yemeği olacak. Her oyundan sonra her şef 10 üzerinden yaptığınız tabağa puan verecek. Her oyunda her biriniz 30 puan üzerinden puanlama alacaksınız.

Üç oyunun toplamından 90 puan üzerinden en az puan alan yarışmacı 1’nci eleme adayı olacak, yarın gece aynı formatla 2’nci eleme adayını çıkaracağız, bütün perşembe gecesi düello olacak, Perşembe günü de o düellonun kaybedeni üçüncü eleme adayı olacak. Üç eleme adayı cuma günü aynı formatla yine aynı oyun oynayacaklar. En az puan alan cuma gecesi MasterChef’in dördüncüsü olarak bize veda edecek. Cumartesi gecesi yine aynı formatla bu sefer 3 kalan arkadaşımız aralarında 3 bireysel oyun oynayacak, cumartesi gecesi en az puan alan aday MasterChef’in üçüncüsü olacak. Pazar günü, büyük finalde 3 oyun oynayacağız final düellosu ve 2 aday arasından en çok puan alan yarışmacısı MasteChef 2019’un şampiyonu olacak.”