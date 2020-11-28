Masterchef Bulamaç nasıl yapılır? | Bulamaç tarifi| Malzemeleri nelerdir?

Bulamaç nasıl yapılır? Masterchef Bulamaç nasıl yapılır? Ekranların sevilen yemek yarışması Masterchef'in 28 Kasım Cumartesi günkü bölümünde Nevşehir yöresine ait Bulamaç yaptı. Peki Masterchef Bulamaç nasıl yapılır? | Bulamaç tarifi ve malzemeleri nelerdir?

BULAMAÇ TARİFİ VE MALZEMELERİ

3 yemek kaşığı sade yağ

6 yemek kaşığı un

6 bardak su

1, 5 bardak şeker

Susam

BULAMAÇ NASIL YAPILIR?

Tencereye sade yağı alın. Unu ekleyip orta ateşte kavurun, unun kokusu biraz geçince sıcak suyu azar azar ilave edip tel çarpıcıyla sürekli karıştırın ki topaklanmasın.

Kaynamaya başlayınca altını kısın ve şekeri ekleyin. Kıvamı katı ayran şeklinde olacak. Eğer çok katıysa su ilave edin. Veya çok inceyse un ekleyin.

En son ocaktan alınca mikserle çırpın ki azda olsa un topağı kalmışsa onu eritsin.

Bir küçük cezvede 2 yemek kaşığı sade yağı susam ile 30 saniye kavurun ve kaseye koyduğunuz bulamaçların üzerine arzu ettiğiniz kadar gezdirin.

Afiyet olsun