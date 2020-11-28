Masterchef Bulgur çorbası nasıl yapılır? | Bulgur çorbası tarifi| Malzemeleri nelerdir?

Masterchef Bulgur çorbası nasıl yapılır? Ekranların sevilen yemek yarışması Masterchef'in 28 Kasım Cumartesi günkü bölümünde Nevşehir yöresine ait Bulgur çorbası yaptı. Peki Masterchef Bulgur çorbası nasıl yapılır? | Bulgur çorbası tarifi ve malzemeleri nelerdir?

BULGUR ÇORBASI TARİFİ VE MALZEMELERİ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı bulgur

6 bardak su

2 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1/4 adet limon

Bulgur Çorbası Tarifinin Pişirme Önerisi

Damak zevkinize uygun çeşitli bakliyat veya haşlanmış tavuk, dana eti ekleyerek tadını zenginleştirebilirsiniz. İnce bulgur kullanacaksanız önceden yıkayıp ıslatmanıza gerek kalmadan suyla birlikte ekleyebilirsiniz.

BULGUR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tereyağı ve sıvı yağı tencereye alıp ısıtın. Küp küp doğradığınız soğanları ekleyin ve soteleyin. Ardından sarımsağı da ince ince kıyarak üzerine ekleyin ve soğanlar şeffaflaşıncaya dek sotelemeye devam edin.

İyice yumuşayan soğanların üzerine domates salçasını ekleyerek kavurun. Bu aşamada birkaç yemek kaşığı su ilave ederek salçanın daha kolay malzemelerle birleşmesini sağlayabilirsiniz.

Sudan geçirip süzdüğünüz bulguları da ekleyin ve 2-3 dakika kadar kavurun. Ardından suyu üzerine ekleyerek pişmeye bırakın. Bulgurlar güzelce pişip malzemelerle bütünleştikten sonra tüm baharatları ekleyin, tekrar karıştırın ve 5-10 dakika daha kısık ateşte pişirin. Bu noktada eğer kıvamı çok suluysa biraz daha bulgur ekleyebilir, çok koyuysa da su ilavesi yapabilirsiniz.

Ocaktan aldıktan sonra limonun suyunu sıkarak tencereye ekleyin. Servis ederken biraz daha kuru nane serpin. Dilerseniz tereyağı kızartıp üzerinde gezdirin, afiyet olsun.