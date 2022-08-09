Masterchef Büşra Zambak kimdir, nereli, kaç yaşında, elendi mi? Masterchef Büşra Insragram 2022?

Masterchef programında heyecanlı eleme turu devam ederken Büşra Zambak, önlüğün sahibi olarak ana kadroya katılan 7'inci kişi oluyor. Özellikle İtalyan mutfağına ilgisi olduğunu belirten yarışmacı, özgün tarzı ve sempatik kişiliğiyle izleyicilerin ve jürinin beğenisini kazanıyor. Ana kadroya katılan yarışmacının hayatına dair aramalar yapılıyor. Masterchef Büşra Zambak kimdir, nereli, kaç yaşında, elendi mi? Masterchef Büşra Insragram hesabı ne 2022? İşte detaylar...

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Masterchef yarışmacılarından Büşra Zambak, 25 yaşındadır ve Denizlilidir. 9 yıldır proofesyonel bir şkeilde aşçılık mesleğini idame ettiren yarışmacı İstanbul'da yaşıyor.

Güler Sabancı'nın özel şefi olduğu bilinen yarışmacı, iş adamlarına ve üst düzey yöneticilere özel şeflik yapıyor. İlk turda da Mehmet Şef'in yerine geçmek istediğini söyleyen Büşra Zambak, sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

İtalyan mutfağına ilgili olduğunu belirten Zambak, eleme turunda yapmış olduğu yemekle başarılı olarak ana kadroya girdi ve 7'inci önlüğün sahibi oldu.

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