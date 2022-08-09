Masterchef Büşra Zambak kimdir, nereli, kaç yaşında, elendi mi? Masterchef Büşra Insragram 2022?

Masterchef, ekranların en sevilen programlarından biri olarak yeni sezonuyla yayına devam ediyor. Yarışmayı ilgiyle takip edenler, her bölümün heyecanını yaşıyor. Özgün tarzıyla ilgi çeken yarışmacı Büşra Zambak da, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Masterchef Büşra Zambak kimdir, nereli, kaç yaşında, elendi mi? Masterchef Büşra Insragram hesabı ne 2022?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Masterchef programında heyecanlı eleme turu devam ederken Büşra Zambak, önlüğün sahibi olarak ana kadroya katılan 7'inci kişi oluyor. Özellikle İtalyan mutfağına ilgisi olduğunu belirten yarışmacı, özgün tarzı ve sempatik kişiliğiyle izleyicilerin ve jürinin beğenisini kazanıyor. Ana kadroya katılan yarışmacının hayatına dair aramalar yapılıyor. Masterchef Büşra Zambak kimdir, nereli, kaç yaşında, elendi mi? Masterchef Büşra Insragram hesabı ne 2022? İşte detaylar...

Masterchef Büşra Zambak kimdir, nereli, kaç yaşında, elendi mi? Masterchef Büşra Insragram 2022?

MASTERCHEF BÜŞRA ZAMBAK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, ELENDİ Mİ? MASTERCHEF BÜŞRA INSTAGRAM 2022?

Masterchef yarışmacılarından Büşra Zambak, 25 yaşındadır ve Denizlilidir. 9 yıldır proofesyonel bir şkeilde aşçılık mesleğini idame ettiren yarışmacı İstanbul'da yaşıyor.

Güler Sabancı'nın özel şefi olduğu bilinen yarışmacı, iş adamlarına ve üst düzey yöneticilere özel şeflik yapıyor. İlk turda da Mehmet Şef'in yerine geçmek istediğini söyleyen Büşra Zambak, sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Masterchef Büşra Zambak kimdir, nereli, kaç yaşında, elendi mi? Masterchef Büşra Insragram 2022?

İtalyan mutfağına ilgili olduğunu belirten Zambak, eleme turunda yapmış olduğu yemekle başarılı olarak ana kadroya girdi ve 7'inci önlüğün sahibi oldu.

Masterchef Büşra Zambak kimdir, nereli, kaç yaşında, elendi mi? Masterchef Büşra Insragram 2022?

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