MasterChef Can Kurtuluş kimdir? Kaç yaşında? | Can Kurtuluş İnstagram hesabı nedir? TV8'in sevilen yarışması MasterChef 2021'in dikkat çeken isimlerinden biri olan Can Kurtuluş merak konusu oldu. Peki MasterChef Can Kurtuluş kimdir? Kaç yaşında? | Can Kurtuluş İnstagram hesabı nedir? İşte detaylar...

İngiltere kökenli aşçılık yarışması MasterChef'ten uyarlanan MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla da izleyiciden tam not aldı. Her bölümü merakla beklenen yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri de Can Kurtuluş. Peki MasterChef Can Kurtuluş kimdir? Kaç yaşında? | Can Kurtuluş İnstagram hesabı nedir? İşte ayrıntılar... MASTERCHEF CAN KURTULUŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? MasterChef Türkiye'nin yeni sezonuna katılan Can Kurtuluş,1998 yılında dünyaya geldi. Genç yarışmacı Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü mezunu. Yemek yapmayı çok sevdiğini ve kısa süre önce profesyonel olarak başladığını anlattı. MasterChef Türkiye 2021'de eleme turu devam ederken ünlü restoranlarda staj yapan yarışmacı adayı Can Kurtuluş yaptığı tabak ile 3 evet alıp turu geçmeyi başardı. CAN KURTULUŞ İNSTAGRAM HESABI NEDİR? Can Kurtuluş'un Instagram kullanıcı adı: cannkurtulus'tur. MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden biri olan Can Kurtuluş'un Instagram'da bin 900'ün üzerinde takipçisi var.