Masterchef Celal kimdir? Masterchef Celal TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2020 yemek yarışmasının 16 ana kadro yarışmacısı arasında yer alan Celal dün akşam 3'lü elemeye kalan adaylar arasındaydı. Eleme gecesi göz yaşlarına hakim olamayan Celal'in hayatı da merak konusu oldu. Peki Masterchef Celal kimdir? Elendi mi? Celal Sarıgül kaç yaşında? Nereli?

MASTERCHEF CELAL SARIGÜL KİMDİR?

MasterChef Celal, 1994 yılında Antalya’da doğdu. Celal Sarıgül, 17 yıldır ailesi ile birlikte Kıbrıs’ta yaşamaktadır. Kıbrıs'ta Mutfak Sanatları okuyan Celal Sarıgül, yarışmaya da Kıbrıs'tan katılıyor. Oteller ve restoranlarda altı senedir aşçılık yaptığını söyledi. MasterChef'in hayali olduğunu ve buraya kalıcı olmak için geldiğini de söyledi.

MasterChef yarışmasının iddialı isimlerinden birisi olan Celal Sarıgül, 'MasterChef benim hayalimdi, burada kalıcı olmayı düşünüyorum.' Sözleriyle yarışmanın ilk günlerinde iddiasını ortaya koymuştu.

MASTERCHEF CELAL ELENDİ Mİ?

MasterChef Türkiye 2020'nin 27 Eylül Pazar ekrana gelen bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşandı. Yarışmaya Kıbrıs’tan katılan ve dikkat çeken isimlerden biri olan MasterChef Celal, elenen isim oldu.