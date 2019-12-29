MasterChef Cemre Uyanık internette araştırılmaya başlandı. Peki Masterchef Cemre kimdir? Cemre Uyanık kimdir? Nereli? Boyu kaç? Kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler...

MASTERCHEF CEMRE UYANIK KİMDİR, ASLEN NERELİ?

MasterChef 2019 finalisti Cemre Uyanık, 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katıldı. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor.

Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi.

MasterChef Türkiye'nin beşinci bölümünde Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı.

Cemre Uyanık'ın boyu ile ilgili bilgi bulunmuyor.

MASTERCEHF NEDİR?

Masterchef, kelime anlamı olarak Dünya Aşçılar Federasyonu tarafından seçili aşçılar için kullandığı bir terimdir.

Yapılan 2 aşamalı sınavdan geçen eğitimli aşçılar, %80 bir başarı sağladığı durumda bu unvanı almaya hak kazanır.

İleri düzey aşçılar için kullanılan “Masterchef” Acun Medya tarafından televizyona taşınan, heyecan ve rekabet dolu iştah açan bir yemek yarışmasıdır.

Türk mutfağı ve çeşitli ülkelerin mutfağından lezzetleri sunan bu yarışmada, seçilen yarışmacılar belirli bir süre içinde istenilen tarifi hazırlar.

Herkes için eşit bir süre ve malzeme verilir. Kişisel çalışma ortamında hazırlanan tarifler, süre bitiminde olduğu gibi jüriye sunulur.

Kimi zaman tam kimi zaman eksik hazırlanan yemekler, jürinin beğenisinden geçer. Jürinin dikkatini çeken kişiler bir sonraki eleme için kalma şansı yakalarken; başarısız olan 1 kişi de elenir.

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİMLERDİR?

Somer Sivrioğlu

Somer Sivrioğlu 1971 yılında doğmuştur.

25 yaşında, eğitim için Avustralya’ya gitmiştir. Eğitimini Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik üzerine tamamlanmıştır.

Daha önce yemek yazarlığı ve Lezzet Yolculuğu adında bir program için radyo sunuculuğu yapmıştır.

Sydney’de Efendy adında çok meşhur bir restoran sahibidir.

Az malzeme kullanarak en iyi yemekleri hazırlamayı seven Somer Şef, toprağa ve kullanılan ürünlere duyduğu saygıyı anneannesinden aldığını ifade eder.

Mehmet Yalçınkaya

Mehmet Yalçınkaya, 1974 senesinde Bolu’da dünyaya geldi. Türkiye’de yemek konusunda ün salan Bolu,Mehmet Yalçınkaya’nın mesleğinde ilerlemesinde etkili olmuştur.

Mutfakla tanışması 12 yaşında gerçekleşen Mehmet Şef, ilk deneyimlerini amcasının mutfağında kazanmıştır.

Kariyeri boyunca pek çok ülkede bulundu. İstanbul’da ünlü Bebek ve Maksim Gazinolarında çalıştı. 2012

Dünya Aşçılar Olimpiyatları Gümüş Madalya sahibidir. Türkiye Aşçılar Federasyonu’nda başarı sağladı.

Berlin – Almanya Dünya Aşçılar Olimpiyatları A kategorisinde adını başarılı şekilde duyurdu. Euroturk Chefs

Culinary Team takım kaptanlığında bulundu. Mehmet Şef, Gastronomi alanında “Ödüllere Doymayan Şef” olarak bilinir.

Masterchef yarışmasında zaman zaman sert mizacı zaman zaman da esprili tavırlarıyla dikkat çeken Mehmet Şef, engin tecrübelerini ve bilgilerini bu programda da yansıtmaktadır.

Danilo Zanna

Masterchef yarışmasında samimi Türkçesi ile dikkat çeken Danilo Zanna, İtalya’da doğup mutluluğu Türkiye’de bulan bir şeftir.

1982 yılında dünyaya gelen Danilo Şef, eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra bir ayağını Türkiye’ye almıştır. Buraya yerleşmiş ve bir de restoran açmıştır.

Televizyon programları sunan Danilo Zanna, Masterchef yarışmasında üslubu ile kendini sevdiren isimlerden biridir.

Dünya mutfağına ve Türk yemeklerine olan ilgisini, hazırladığı yemek programlarında pek çok kişiye ulaştırmıştır.

Çeşitli televizyon dizi ve programlarında yer alarak kendini sevdirmeyi başaran isimler arasında yerini alır.

MASTERCHEF NE ZAMAN?

Masterchef yarışmasını tam gününde heyecanla izlemek için her pazartesi Tv8 ekranlarında buluşabilirsiniz.

Saatler 20.00 olduğunda, televizyonda Tv8’i açarak dakika dakika yeni bölümlerini izleyebilirsiniz.